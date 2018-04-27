Кубанцев призвали позаботиться о своём отдыхе заранее и погасить долги

Майские праздники в этом году обещают быть длинными: 4 выходных весенних дня подряд наверняка заставят многих кубанцев покинуть свои дома и отправиться в поездки, в том числе и заграничные. Напомним, что в рамках работы по информированию граждан о возможностях узнать о своих долгах через сервисы Федеральной службы судебных приставов 25 апреля была проведена Всероссийская информационная акция. В оставшееся до майских праздников время Управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю обращает внимание граждан на необходимость внимательного отношения к оплате имеющихся задолженностей.

Следует отметить, что за 3 месяца 2018 года судебными приставами Краснодарского края вынесено 162 651 постановление о временном ограничении на выезд должников из РФ на общую сумму задолженности 80 млрд. 714 млн. 018 тыс. руб. Из них по алиментным обязательствам 17 124 постановления на сумму 3 млрд. 645 млн. 039 тыс. руб. Все эти граждане смогут выехать за границу лишь при условии полного погашения имеющихся задолженностей.

Полгода назад, 01.10.2017, вступил в силу Федеральный закон от 26.07.2017 № 190-ФЗ «О внесении изменений в статьи 65 и 67 Федерального закона «Об исполнительном производстве», отдельные положения которого касаются установления и снятия временного ограничения на выезд должников из Российской Федерации.

1. Судебный пристав-исполнитель вправе по заявлению взыскателя или собственной инициативе вынести постановление о временном ограничении на выезд должника из Российской Федерации при неисполнении должником-гражданином или должником, являющимся индивидуальным предпринимателем, в установленный для добровольного исполнения срок без уважительных причин содержащихся в выданном судом или являющемся судебным актом исполнительном документе следующих требований:

1) требований о взыскании алиментов, возмещении вреда, причиненного здоровью, возмещении вреда в связи со смертью кормильца, имущественного ущерба и (или) морального вреда, причиненных преступлением, если сумма задолженности по такому исполнительному документу превышает 10 000 рублей;

2) требований неимущественного характера;

3) иных требований, если сумма задолженности по исполнительному документу (исполнительным документам) составляет 30 000 рублей и более.

2. В случае неисполнения должником-гражданином или должником, являющимся индивидуальным предпринимателем, по истечении двух месяцев со дня окончания срока для добровольного исполнения требований, указанных в пункте 3 части 1 настоящей статьи, судебный пристав-исполнитель вправе по заявлению взыскателя или собственной инициативе вынести постановление о временном ограничении на выезд должника из Российской Федерации, если сумма задолженности по исполнительному документу (исполнительным документам) превышает 10 000 рублей.

3. Если исполнительный документ не является судебным актом или выдан не на основании судебного акта, то судебный пристав-исполнитель или взыскатель, участвующий в соответствующем исполнительном производстве, вправе обратиться в суд с заявлением об установлении для должника временного ограничения на выезд из Российской Федерации.

Судебные приставы призывают кубанцев заранее побеспокоиться о погашении имеющихся долгов. О наличии задолженности можно узнать через сервис «Банк данных исполнительных производств» на официальном интернет-сайте Управления (прямая ссылка http://r23.fssprus.ru/iss/ip).