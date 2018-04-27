Краснодарский филиал РСХБ представил банковские продукты на краевом совещании по итогам работы в животноводстве за 2017 год

Представители Краснодарского филиала Россельхозбанка приняли участие в краевом совещании под председательством вице-губернатора Андрея Коробки по итогам работы в сфере животноводства за 2017 год и дальнейшему развитию отрасли.

В Мероприятии приняли участие министр сельского хозяйства края Федор Дерека, представители управлений АПК муниципалитетов края и животноводческих хозяйств, руководители краевых ведомств, директора сельхозпредприятий, руководители финансовых, научных и общественных организаций, агрономы, фермеры.

На совещании было отмечено, что в 2017 году отрасль показала позитивную динамику. Прежде всего, удалось стабилизировать численность поголовья КРС, в том числе дойного стада, вывести годовую продуктивность коров на рекордные для края 7 тонн, а также нарастить объемы производства мяса на убой до 502,4 тыс. тонн.

Вице-губернатор добавил, что большую роль в достижении таких высоких результатов сыграла и своевременная финансовая поддержка. В 2017 году Краснодарский филиал Россельхозбанка направил аграриям, в том числе и на развитие животноводства, 36 млрд рублей.