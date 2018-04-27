Россельхозбанк наградил лауреатов престижного студенческого конкурса

Краснодарский филиал Россельхозбанка принял участие в 9-м городском конкурсе творческих работ на тему формирования конкурентного финансового рынка в Краснодаре, организованном городским департаментом экономического развития, инвестиций и внешних связей, было рассмотрено более 100 работ от студентов, бакалавров и магистрантов из 6 высших учебных заведений города.

По экспертной оценке филиала в секции «Банковская система» из 75 работ авторами лучших признаны: студентка 2 курса экономического факультета Кубанского государственного университета Мария Яркина, студент 3 курса экономического факультета Кубанского государственного агарного университета Юлия Куклева и студент 4 курса финансово-экономического факультета Российского экономического университета Алексей Брижак. Участники предоставили интересные работы, связанные с темой инновационных технологий в деятельности банков.

Победителям вручены сертификаты на прохождение практики в Краснодарском филиале Банка и памятные подарки.

Начальник отдела развития корпоративного канала продаж Денис Гелюх отметил высокий уровень проработки тем и оригинальность подхода к проблемам применения современных коммуникационных технологий, особое внимание он уделил работе «Конкурентоспособность платежной системы «Мир»: «Краснодарский филиал ежегодно участвует в этом престижном муниципальном конкурсе и постоянно находится в поиске молодых талантов, ведь это наше будущее. Молодые специалисты – это новые идеи, свежий взгляд на бизнес и формирование кадрового резерва», – отметил он.