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В Лазаревском районе Сочи мужчина подозревается в незаконном приобретении и сбыте прослушивающего устройства

Пятница, 27 апреля 2018 17:16
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Следственным отделом по Лазаревскому району СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего местного жителя, который подозревается в незаконном приобретении и сбыте специального технического средства, предназначенного для негласного получения информации (ст.138.1 УК РФ).

По версии следствия, в марте 2018 года мужчина, находясь в своей квартире в поселке Лазаревское, при помощи мобильного телефона разместил на интернет-ресурсе объявление о продаже технического устройства, которое ранее приобрел сам, указав стоимость товара в размере трех тысяч рублей. Между тем, данный предмет запрещен к свободному обороту на территории Российской Федерации. 18 марта указанного года фигурант незаконно сбыл техническое средство покупателю, действовавшему в рамках оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка», проводимого оперативными сотрудниками в городе Сочи ПУ УФСБ РФ по краю.

В настоящее время следователем проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

СУ СК РФ по Краснодарскому краю

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