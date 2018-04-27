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В Краснодаре преступная группа подозревается в незаконном обороте 40 тонн этилового спирта и сбыте поддельных акцизных марок

Пятница, 27 апреля 2018 17:47
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Следственным отделом по Прикубанскому округу города Краснодара СКР возбуждено уголовное дело в отношении 4 мужчин в возрасте от 31 до 52 лет. Они подозреваются в незаконных перевозке и сбыте алкогольной продукции без лицензии, совершеных организованной группой в особо крупном размере (п.п.«а,б» ч.2 ст.171.3 УК РФ) и сбыте поддельных акцизных марок (п.«б» ч.5 ст.327.1 УК РФ).

По данным следствия, преступная группа, в которую входил в том числе инспектор ДПС ГУ МВД России по Ставропольскому краю, в целях сбыта имевшейся крупной партии алкогольной продукции подыскала покупателя в лице предпринимателя в поселке Индустриальном. Общая стоимость партии должна была составить 3 миллиона рублей. Сотрудник полиции помимо общего участия осуществил содействие в беспрепятственном проезде груза на территорию края. В марте этого года фигуранты в отсутствие лицензии сбыли порядка 40 тонн спиртосодержащей продукции, после чего их дальнейшие действия были пресечены в ходе совместных мероприятий сотрудниками краевого управления ФСБ и ГУ МВД России по СКФО. Кроме того, вместе с продукцией обнаружены и изъяты катушки с поддельными акцизными и специальными марками. Согласно экспертному заключению отобранные образцы продукции являются этиловым спиртом в объемной доле 96,5%.

В настоящее время в отношении в отношении всех фигурантов избраны меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

СУ СК РФ по Краснодарскому краю

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