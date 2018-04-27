Почта России усиливает меры безопасности во время проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 202 «Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года» Почта России с 1 мая по 25 июля 2018 года включительно устанавливает особый порядок приема почтовых отправлений, адресованных в регионы проведения турнира.

В период с 1 мая по 25 июля 2018 года прием посылок, отправлений EMS и посылок 1-го класса, адресованных в Краснодарский край, Волгоградскую, Калининградскую области, Москву и Московскую область, Нижегородскую область, Республики Татарстан и Мордовия, Ростовскую,, Самарскую области, Санкт-Петербург и Ленинградскую область, Свердловскую область, осуществляется с обязательной проверкой вложения для дополнительного контроля отсутствия предметов и веществ, запрещенных к пересылке. Данные почтовые отправления необходимо предъявлять работникам отделения почтовой связи в открытом виде. Также Почта России рекомендует клиентам отправлять посылки и отправления EMS в выше обозначенные регионы с описью вложения.

Информация о временных изменениях размещена в отделениях связи на информационных стендах, предназначенных для пользователей услугами почтовой связи.

Это стандартная практика для почтовых операторов всего мира в период проведения крупных спортивных мероприятий. Подобные меры безопасности применялись в отделениях почтовой связи при проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи, а также Кубка конфедераций FIFA 2017 года.

Стоит отметить, что вопросы безопасности и допустимости содержимого почтовых отправлений находятся на особом контроле Службы безопасности Почты России. В постоянном режиме, в рамках действующего законодательства, осуществляется контроль за законностью содержимого почтовых отправлений на различных этапах пересылки, в том числе с помощью специального оборудования, установленного в местах сортировки и обработки посылок и мелких пакетов.