ФСК ЕЭС снизила на 18% удельную аварийность в Единой национальной электросети в осенне-зимний период

Председатель Правления ФСК ЕЭС Андрей Муров принял участие во Всероссийском совещании «Об итогах прохождения субъектами электроэнергетики осенне-зимнего периода 2017/2018 гг.» под руководством Министра энергетики России Александра Новака. Удельная аварийность в Единой национальной истерической сети, оператором которой является ФСК ЕЭС, снизилась в завершившемся ОЗП на 18% к аналогичному периоду прошлого года. Общее количество аварий на подстанциях и воздушных линиях компании сократилось на 16,4%.

Снижение аварийности зафиксировано на фоне непростой климатической ситуации зимой, в том числе ледяных дождей, ураганов и повышенного гололедообразования на линиях электропередачи.

Финансирование начавшейся ремонтной программы 2018 года увеличится почти на 9% и составит 12,5 млрд рублей. Наибольший объем инвестиций в ремонты запланирован в Сибири и Центральной России.

В 2018 году ФСК ЕЭС в рамках инвестиционной программы также завершит мероприятия, направленные на повышение надежности электроснабжения потребителей. В их числе макропроект усиления связей энергосистем Северо-Запада и Центра, присоединение изолированных энергорайонов Якутии к ОЭС Востока, строительство двух новых подстанций 220 кВ в Краснодарском крае, возведение ЛЭП 500 кВ «Невинномысск – Моздок» с подстанцией «Моздок» и другие.