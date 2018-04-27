В строю «Бессмертного полка» 9 мая пройдут тысячи жителей Горячего Ключа

Принять участие в акции может каждый. В День Победы народная акция объединяет миллионы неравнодушных граждан и патриотов своей страны в едином порыве – стать частью «реки памяти», воздать почести Героям Великой Отечественной войны: ветеранам армии и флота, труженикам тыла и партизанам, узникам фашистских лагерей, блокадникам, бойцам сопротивления. Всем тем, кто своими руками ковал Великую Победу и подарил нам мирное сегодня.

С каждым годом в рядах победной колонны 9 мая – все меньше ветеранов. Но память о героях павших, героях живых сохранит «Бессмертный полк». Стать участником народной акции может каждый желающий. Для этого нужно изготовить плакат с фотографией родственника-участника войны, а если фото не сохранилось – просто написать его имя, и вместе со всеми пройти в праздничной колонне в День Победы.

Сбор «Бессмертного полка» в Горячем Ключе – 9 мая в 10.30. Колонна будет строиться от 2-й школы (ул. Ленина, 137) и проследует в сторону санатория «Изумрудный».

Все подробности об участии в народной акции можно узнать на сайте http://polk23.ru/.