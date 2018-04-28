Приставы Кубани взыскали за квартал более 6 млрд. руб.

6 млрд. 172 млн. 674 тыс. взысканных рублей – таков итог работы судебных приставов Краснодарского края в 1 квартале 2018 года. Эта цифра на 1 млрд. 313 млн. 443 тыс. рублей больше, чем за аналогичный период 2017 года.

На исполнении в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю находилось 2 млн. 70 тыс. исполнительных производств, что на 370 тыс. исполнительных производств больше, чем в 1 квартале 2017 года.

Служебная нагрузка на одного судебного пристава-исполнителя в месяц составила 956 исполнительных производств (за 3 месяца 2017 года средняя месячная нагрузка составляла 785 исполнительных производств).

Количество оконченных и прекращенных исполнительных производств составило 467 295, что на 25 298 исполнительных производств больше, чем за три первых месяца 2017 года.

Во втором квартале 2018 года деятельность УФССП России по Краснодарскому краю направлена на повышение эффективности принудительного исполнения и обеспечения установленного порядка деятельности судов и повышение качества дознания.