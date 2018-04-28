10 рублей «за отдых»

Курортный сбор - как собирать и на что потратить обсудили на совещании по готовности к «высокому» сезону.

С руководителями санаторно-курортных и туристских предприятий Горячего Ключа встретились представители краевого министерства курортов и туризма. Акцент в ходе встречи был сделан на обеспечении безопасности отдыхающих и постоянном повышении качества предоставляемых услуг. Центральной темой встречи стал курортный сбор.

Напомним, Горячий Ключ вошел в число районов Краснодарского края, где будет проводиться эксперимент по взиманию курортного сбора с отдыхающих. Он стартует 16 июля – по завершении Чемпионата мира по футболу FIFA-2018. Задача руководителей средств размещения – обеспечить стабильный процесс в рамках действующего законодательства.

Сумма курортного сбора составит 10 рублей в сутки с человека и будет взиматься представителями санаторно-курортных и туристических предприятий города, начиная со второго дня пребывания. Все собранные средства станут целевыми, останутся у муниципалитета и могут быть потрачены исключительно на развитие инфраструктуры курорта, обустройство и содержание рекреационных объектов. Вопрос – что именно благоустраивать в первую очередь, будут адресовать горожанам. Они, как и все жители Краснодарского края, от уплаты курортного сбора освобождены. К перечню из 20 льготных категорий граждан будут отнесены также дети в возрасте до 18 лет, ветераны боевых действий, участники спортивных сборов и соревнований и другие.

Отметим, 10 рублей – один из самых низких «тарифов» на территории нашей страны. Например, в Алтайском крае он равен 30, а в Ставропольском – 50 рублям в день. Но даже такая незначительная сумма, взимаемая с отдыхающих, в перспективе будет способствовать преображению и развитию курортных регионов.