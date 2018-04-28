На Бабушкина и Аэродромной в Краснодаре изменят схему движения

В Краснодаре на пересечении ул. Аэродромной и ул. Бабушкина изменится схема движения транспорта.

Теперь автомобилистам запрещено поворачивать налево с ул. Аэродромной на ул. им. Бабушкина в сторону ул. им. Тургенева. Изменения вступят в силу уже завтра, 29 апреля. Планируется, что после нововведения водители станут меньше нарушать правила. Обычно это происходило при перестроении для поворота.

- Это приведёт к повышению средней скорости потока транспорта и снижению нагрузки на перекрёсток в пиковые часы, — сказал директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

Проехать на ул. им. Бабушкина можно будет со стороны ул. им. Рылеева.

Жителей и гостей краевой столицы просят быть внимательными и перед тем, как ехать, тщательно продумать свой маршрут с учётом изменений в движении на перекрёстке.