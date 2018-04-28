Источник сообщил об обысках у главы Минспорта Краснодарского края

Министр физической культуры и спорта Краснодарского края Людмила Чернова подозревается в превышении должностных полномочий, связанном с выплатой субсидий футбольному клубу "Кубань" на сумму 886 миллионов рублей, сообщил источник в правоохранительных органах.

По версии следствия, Чернова заключила договоры и допсоглашения к ним о выделении в 2012 и 2013 годах клубу "Кубань" субсидий из регионального бюджета, при этом средства по закону о краевом бюджете могли быть выделены только некоммерческим организациям, а ООО "Футбольный клуб "Кубань" являлось на тот момент коммерческим. В результате, как считают следователи, бюджету причинен ущерб на сумму 886 миллионов рублей.

В отношении Черновой возбуждено уголовное дело о превышении полномочий лицом, занимающим государственную должность субъекта РФ (ч.2 ст.286 УК РФ), по месту жительства подозреваемой проведены обыски, пишет 27 апреля со ссылкой на источник в правоохранительных органах ТАСС.

Санкции этой статьи УК РФ предусматривают наказание до семи лет лишения свободы.