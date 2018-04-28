В Краснодаре прошла масштабная экологическая волонтерская акция

21 апреля 2018 года – в рамках года Добровольца в России в г. Краснодаре была проведена масштабная экологическая волонтерская акция по уборке территории «Лесопарка Краснодарский».

Акция была инициирована и реализована Южным региональным советом по корпоративному волонтёрству* - аффилированными компаниями «Филип Моррис Интернэшнл» в России, группой компаний Danone в России, ООО «Нестле Кубань», ООО «Каргилл» в г. Краснодаре, ООО «КЛААС», банком «Кубань Кредит».

Организационную и экспертную поддержку проекту оказали Министерство природных ресурсов Краснодарского края и подведомственное ему Государственное казённое учреждение «Управление особо охраняемыми природными территориями Краснодарского края». Олег Соленов, заместитель министра природных ресурсов Краснодарского края, дал высокую оценку проведенной акции: «Сегодня на особо охраняемой природной территории регионального значения прошёл отличный экологический проект с целью популяризации вопросов охраны природы, а также улучшения рекреационных свойств территории природного объекта. Знаменательно, что в акции принимает участие так много компаний, уделяющих большое внимание экологии и охране окружающей среды. От имени Министерства природных ресурсов Краснодарского края благодарю всех участников за реализацию прекрасной природоохранной инициативы».

Мероприятие было приурочено к Международному Дню заповедников и национальных парков — крупномасштабной природоохранной акции, которая ежегодно проводится более чем в 200 странах и объединяет людей вокруг идеи поддержки охраняемых природных территорий.

Цель, которую ставили перед собой волонтеры, – популяризация вопросов охраны окружающей среды, а также территория для благоустройства в рамках акции, была выбрана не случайно – «Лесопарк Краснодарский» в 2017 году получил статус особо охраняемой природной территории регионального значения и представляет собой земельный участок с искусственными и естественными насаждениями, расположенный вдоль реки Кубань. Волонтерская акция проходила в виде обучающей игры, направленной на просвещение участников в области охраны окружающей среды и вопросов экологии, и завершилась подведением итогов экологического квеста и награждением победителей символическими призами.

В результате совместной инициативы представителей бизнес сообщества Краснодарского края акция превратилась в одну из крупнейших в городе корпоративных волонтерских инициатив, объединив усилия

бизнеса, власти и профессиональных экспертов - в акции приняло участие 150 человек и убрано около 60 кубометров мусора.

«Одним из основных направлений волонтерской деятельности нашей компании является ответственное отношение к окружающей среде. В сегодняшней акции мы участвуем, чтобы подчеркнуть важность вопросов охраны окружающей среды и необходимости бережного отношения к природе. Успешно развивая бизнес, мы считаем своим долгом помогать в решении проблем, важных для общества, в котором мы живем и работаем. Сегодняшнее мероприятие – это первый такого масштаба проект Южного регионального совета по корпоративному волонтёрству, который был создан по инициативе нашей компании в прошлом году, и я уверена, что это начало интересной и долгосрочной истории успешного развития совместных волонтёрских проектов компаний на Юге России», – прокомментировала Алиса Андреева, управляющий по корпоративным вопросам региона аффилированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл» в России.

«Мы не просто представители иностранного бизнеса в Краснодаре, мы - жители города. Для нас важно, чтобы Краснодар был чистым и красивым местом, где приятно работать, растить детей и просто жить. Я рад, что наши сотрудники активно поддержали инициативу и приехали сегодня, чтобы на деле доказать свою любовь к родному городу», - отозвался об акции Ральф Бендиш, генеральный директор ООО «КЛААС».

«Одним из приоритетов наших проектов в области корпоративной социальной ответственности является защита окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов. Мы ежегодно отмечаем «День Земли» участием в экологических мероприятиях, тем самым повышая качество жизни горожан и сохраняя нашу планету», - высказал своё мнение о проекте Игорь Бренер, HR-директор филиала ООО «Каргилл» в г. Краснодаре.

«Участие наших сотрудников в добрых делах, связанных с сохранением окружающей нас среды, является отражением нашей философии ведения бизнеса», - прокомментировал участник акции, IT менеджер сервисной зоны ГК Danone в России Евгений Симоненко.

«Мы были рады присоединиться к такому масштабному экологическому мероприятию по наведению порядка в одной из зеленых зон столицы Кубани. Корпоративное волонтерство играет важную роль в корпоративной культуре компании и помогает внести вклад в улучшение экологии.», - сказала менеджер по корпоративным вопросам и коммуникациям ООО «Нестле Кубань» Юлия Авдеева.