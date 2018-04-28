В Краснодарском крае с 1 мая вводится запрет на промышленную добычу черноморской камбалы-калкан

Он будет действовать на протяжение двух месяцев в связи с нерестом ценной промысловой породы. Ограничение направлено на восстановление популяции данного вида морской рыбы.

Согласно правилам рыболовства в регионе будет действовать запрет на всей черноморской акватории, расположенной между устьем реки Псоу и мысом Панагия, включая акватории запретного пространства «Анапская банка» и акватории к юго-западу в пределах исключительной экономической зоны Российской Федерации.

Прежде всего, ограничения коснутся рыбодобывающих компаний. В этот период промысловикам будет запрещено применение снастей, на которые осуществляется вылов камбалы-калкан. Под запрет попадают одностенные ставные сети, наживные крючья, донные ярусы. В случае так называемого прилова к разрешенным к вылову видам, данную особь необходимо выпустить в естественную среду обитания.

Стоит отметить, что запрет не распространяется на рыбаков любителей. Однако им стоит помнить, что с начала года для них установлен суточный лимит. В день рыбак может поймать до пяти килограммов рыбы, либо одну особь, если ее вес превышает данную квоту.

В ближайшие месяцы сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю сосредоточат усилия на выявлении и пресечении попыток осуществления незаконной добычи камбалы-калкан. Во взаимодействии с заинтересованными силовыми структурами и ведомствами будет проведен ряд целевых контрольно-проверочных мероприятий.

В отношении недобросовестных рыбаков российское законодательство предусматривает как административную, так и уголовную ответственность. В случае установления вины, промысловиков могут обязать выплатить крупный штраф и конфисковать средства совершения преступления, в том числе плавательные.