Курорт «Роза Хутор» поддержал акцию Минприроды России

Представители круглогодичного горного курорта «Роза Хутор» поддержали добровольческую экологическую акцию и приняли участие в уборке берега реки Мзымты в Сочинском национальном парке. Данные работы проводились 28 апреля в рамках всероссийского субботника «Зеленая весна». Эта инициатива носит масштабный характер - вплоть до 21 мая по всей стране пройдут тысячи экологических мероприятий. Волонтеры соберут оставшийся после зимы мусор на улицах родных городов и поселков, в парках, лесах и вдоль побережья рек и водоемов. Всероссийский экологический субботник «Зеленая весна» проходит с 2014 года при поддержке Совета Федерации, Госдумы РФ, Минприроды России. Его организатором является Фонд имени Вернадского.

- Участие в «Зеленой весне» для нас совершенно естественный шаг, так как охрана окружающей среды занимает важное место в программе развития курорта, - отметил активный участник акции, директор по устойчивому развитию «Роза Хутор» Дмитрий Колосов.

По его словам, в ближайших планах курорта сокращение потребления ресурсов, в том числе, электроэнергии, переработка мусора, сохранение исторического наследия региона, развитие экологического туризма. Курорт планирует постепенно сократить на 10% расход электроэнергии, а также снизить количество отходов, направляемых на утилизацию. В программе устойчивого развития «Роза Хутор» и инициативы, направленные на охрану животного мира, изучение и поддержку популяций редких животных и растений. В регионе развития курорта обитают девять видов земноводных, 20 видов пресмыкающихся, 26 видов рыб, включая краснокнижного черноморского лосося (кумжа), 86 видов млекопитающих, 230 видов птиц и пять тысяч видов насекомых. На территории курорта можно увидеть 960 видов горных растений.

Итоги акции «Зеленая весна» подведут в Москве 5 июня во время торжественного мероприятия в честь Дня эколога.

Ирина СИЗОВА