Первый в этом году рейс «Князя Владимира» перенесли на неделю

«Пассажирский лайнер “Князь Владимир” в межнавигационный период был полностью подготовлен к сезону 2018 года и ожидал выхода из порта Севастополь в порт приписки город Сочи. В ходе проведения швартовных испытаний система мониторинга и контроля параметров механизмов судна выдала ошибку. Она не является серьезной поломкой. На текущий момент причина неисправности выявлена и устраняется», — пояснили в компании.

Отмечается, что туристам первого рейса предложены несколько вариантов действий: перенос даты круиза с компенсацией недельного пребывания в отелях с полным пансионом и экскурсионным обслуживанием в городах посадки; компенсация всех затрат на приобретение путевок и проездных билетов; предоставление путевки на любой из рейсов в навигацию 2018 года и компенсация текущих затрат на проездные билеты.

В компании добавили, что взяли на себя все затраты по пребыванию туристов в городах посадки, а также принесли извинения пассажирам за предоставленные неудобства.