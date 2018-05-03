Вашу шпагу, мушкетер Портос!

Наш корреспондент встретился с Народным артистом России Валентином Смирнитским, расспросил его о самых заветных ролях в кино.

Долго представлять Народного артиста России Валентина Смирнитского не требуется! Помните прекрасный советский фильм, снятый по мотивам романа Александра Дюма "Три мушкетера"? Разумеется! Запомнился вам образ весельчака и гуляки, при этом верного друга и отважного бойца Портоса? Конечно! Этот образ и создал Валентин Смирнитский, один из самых маститых российских актеров, за плечами которого съемки более чем в 160 кинофильмах. С ним встретился наш корреспондент.

- Валентин Георгиевич, во всех ваших автобиографиях, вы с большой теплотой вспоминаете о своем детстве, пришедшемся на первые послевоенные годы. Не самые легкие для страны годы, и тем не менее, вы ни о чем не жалеете!

- Родился я в 1944 году, в Москве. Жили мы с семьей на Арбате, легендарная, можно сказать, улица. Вместе со столицей пережил все без исключения. Помню восстановление города после Победы, когда на улицах еще работали пленные немцы, помню времена Иосифа Сталина, Никиты Хрущева, Леонида Брежнева, Бориса Ельцина. Практически всю жизнь прожил в Москве, где всегда происходило множество интереснейших событий. Сейчас стал замечать, что люди моего поколения часто вспоминают именно о детстве. Наверное, потому что все происходившее тогда казалось ярким и необычным. Послевоенная Москва была очень своеобразной, с большими надеждами на будущее, с веселыми мальчишескими играми и забавами, с нашими старыми, но любимыми дворами, с особым образом жизни.

- Сохранился кто-нибудь из друзей того времени?

- Недавно на телевизионную передачу, посвященную моей персоне, пригласили одного из моих старых друзей. Это был знаменитый журналист Николай Халиб. Мы учились в одном классе, даже дружили, а потом не встречались много лет, поскольку он работал за границей. Очень приятно было увидеться! Но вообще, конечно, мало осталось спутников тех детских лет, никого ведь не щадит время...

- Ваш отец Георгий Смирнитский работал сценаристом на знаменитой студии документальных фильмов ЦСДФ. О нем даже статья есть в Большой советской энциклопедии. Это повлияло на ваш выбор профессии?

- Нет, не повлияло! Отец был человеком довольно строгим, очень аскетичным, о своей работе рассказывал до обидного мало. Хотя его документальные фильмы, особенно посвященные Арктике и Дальнему Востоку, мне очень нравились. К сожалению, отец сильно болел, так что всем взрослым в семье было не до меня. Поэтому на меня гораздо большее влияние оказывала наша мальчишеская компания в московском дворе, со всеми его нравами и понятиями о жизни. Из-за участия в драке меня в девятом классе выгнали из школы. Ничего, пошел работать, разносил телеграммы, а учиться перешел в вечернюю школу.

- Ну а когда в жизни появился театр?

- В нашей обычной школе, еще до моего исключения, работала чудесная учительница литературы. Была она увлеченной своим делом

сподвижницей. Чтобы привить у ребят любовь к чтению, организовала драматический кружок. Хотя я и не был прилежным учеником, но меня также привлекали к этому делу. Дали роль Хлестакова в школьном спектакле. Устроили премьеру, и вдруг - шумный успех! Впервые я прославился в школе благодаря не хулиганским поступкам, а хорошо исполненной роли. Даже кличку сразу получил - "Артист". Это событие несомненно дало толчок, я заинтересовался профессией актера.

- После школы - Московское театральное училище имени Щукина?

- Да, поступил сразу после школы, довольно легко. Многие наши известные актеры, вы, наверное, знаете, поступали по несколько раз, с большими трудностями. Ну а я просто влетел в этот театральный студенческий мир. Само Щукинское училище очень знаменито. На одном курсе со мной учился актер Александр Калягин, на старших и младших курсах был целый букет одаренных ребят - Андрей Миронов, Александр Збруев, сестры Вертинские, Валентина Малявина, Николай Бурляев. Можно еще долго перечислять имена и фамилии ребят, ставших затем известными актерами и актрисами.

- Как вы попали на съемки фильма "Я шагаю по Москве"?

- Для студентов Щукинского училища съемки в кино были небольшой "халтурой". Стипендии никогда не хватало, получали по 22 рубля в месяц. При этом можно было заработать на съемочных площадках "Мосфильма". Людям, которые приходили участвовать в массовке просто с улицы, платили по три рубля за рабочий день. При этом мы, студенты Щукинского училища, считались специалистами, ставка была выше - 7 рублей 50 копеек. Пошли с друзьями на массовку фильма "Я шагаю по Москве". Неожиданно помощник режиссера по каким-то причинам выделил меня из толпы, предложил сыграть эпизодическую роль - офицера в отделе грампластинок. Впервые получил в кино возможность что-то сказать, ну и сказал...

- Какими были первые большие роли?

- Преобладала спортивная тематика. Вначале "Королевская регата", затем "Удар! Еще удар!", да и комедия "Семь стариков и одна девушка" тоже посвящалась пропаганде здорового образа жизни. На московском кинофестивале 1965 года был показан короткометражный фильм "Двое" с моим участием, он завоевал сразу несколько призов в разряде короткометражек. Мне сразу начали поступать предложения о работе в большом кино. Началось с "Королевской регаты". Чисто спортивный фильм, в нем даже снималось несколько ребят из сборной команды СССР по академической гребле. Прямо на их спортивных базах и проходили все съемки. Потом футбольный фильм - "Удар, еще удар!". Вообще футбол я люблю, играл в молодости за различные команды, мне даже пророчили неплохое будущее в этом виде спорта. Как зритель болею всю жизнь за московский "Спартак", как без этого? И вот позвали на съемки фильма про футбол. Снимали в Ленинграде, на базе легендарного "Зенита", также вместе с профессиональными футболистами. Хорошие воспоминания оставила и эта работа. Ну а фильму "Семь стариков и одна девушка" просто не повезло. Милая комедия, хороший актерский состав. Но одновременно с ней в 1968 году на экраны страны вышла "Бриллиантовая рука", которая затмила все вокруг. Но вот с годами пересматриваю картину про стариков и девушку, а что, совсем неплохо у нас получилось! После всех этих фильмов, а они расходились по стране огромными тиражами, появилась бешеная популярность, на меня стали показывать пальцем в метро и на улицах.

-Страдали от этого?

- Сначала это дело нравится, потом от него устаешь, а затем начинаешь от скрываться от глаз навязчивых поклонников и поклонниц...

- Как вы получили роль Портоса в советской экранизации романа "Три мушкетера"? Стало ли это для вас неожиданностью? Считаете эту роль своей самой большой удачей в жизни?

- В 1978 году режиссер Георгий Юнгвальд-Хилькевич начал съемки фильма о трех мушкетерах. Мне позвонили и предложили сниматься. Пока ехал, все размышлял, кого доверят играть - Атоса, Арамиса или Д`Артаньяна. И вдруг - Портос! Тогда по внешнему виду я ему совершенно не соответствовал. Знаете, каким милым толстяком его описывают. А я был худым, сухопарым, поджарым. Но тем не менее, режиссер видел меня в роли Портоса, пригласил сниматься, и почему он это сделал до сих пор загадка для меня. Но от прекрасного состава занятых в фильме партнеров отказываться было грешно - Михаил Боярский, Вениамин Смехов, Игорь Старыгин, Олег Табаков, Алиса Фрейндлих, Лев Дуров. Мне изготовили специальные подкладки под мушкетерский плащ, получился весьма упитанный весельчак и задира Портос. А успех фильма у зрителей оказался просто невероятным, такого эффекта не ожидал никто из участников съемок. Думаю, удачу обеспечил выбор жанра, приключенческая и одновременно с этим музыкальная история. Не просто экранизация авантюрного романа Александра Дюма, но и еще изюминка в виде потрясающей музыки Максима Дунаевского и отличных стихов Юрия Ряшенцева. Да, и еще! Тогда у нас собралась замечательная команда, все снимались с большим удовольствием. Даже за кадром сохраняли мушкетерский задор, лихость, благородство, все освоили верховую езду, овладели шпагами. Это наше задорное настроение перенеслось на экран, вот фильм и стал шедевром. Вершиной всего стала бешеная популярность главных героев. Например, Михаила Боярского в ту пору вообще нельзя было выпускать на улицу, прохода не давали! Сейчас, почти сорок лет спустя, этого даже не понять. Как много у нас замечательных, популярных молодых актеров, но такого успеха, как у "мушкетеров" и у кого нет. Про Михаила Боярского не говорю, но даже и меня, как ни странно, до сих пор на улицах за спиной называют Портосом, хотя без грима я мало похож на своего персонажа.

- У вас за плечами множество ролей, более, чем в 160 кинофильмах. Чем объясняется такая продуктивная творческая работа?

- Запоминаются ведь не только фильмы, но и встречи с людьми. Например, однажды я работал у режиссера Иосифа Хейфица. Мы снимали фильм "Шурочка" по Александру Куприну. Картина вышла неплохая, но прошла в кинопрокате на втором плане, даже непонятно почему. Но зато у меня была возможность несколько месяцев работать с великим человеком, беседовать с ним, чему-то учиться. Так что не только картины запоминаются. Помнится с кем из режиссеров работал, чему научился, с какими актерами играл, что они тебе подсказали. Именно за такую возможность встречаться и работать с творческими людьми, я и люблю свою профессию, которой отдал многие годы...

- Спасибо вам за интервью!

- Огромный привет читателям! Напишите так, большой привет передавал всем мушкетер Портос...

Вела интервью Ирина СИЗОВА