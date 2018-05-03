«АльфаСтрахование-ОМС» получила премию за лучший региональный ОМС сервис

«АльфаСтрахование-ОМС» получила премию «Развитие регионов. Лучшее для России» в категории «Финансовые и страховые услуги» за лучший региональный ОМС сервис. Награждение прошло на форуме в Сочи. В мероприятии приняли участие более 50 компаний-лидеров российского бизнеса, представители региональной власти и профильных ассоциаций.

Премия и Форум «Развитие регионов. Лучшее для России» созданы в поддержку государственной региональной политики, направленной на обеспечение сбалансированного социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, сокращение уровня межрегиональной дифференциации в социально-экономическом состоянии регионов и качестве жизни. Основной частью деловой программы стал Форум, в ходе которого участники и гости мероприятия обсудили процесс внедрения цифровых решений в региональную экономику, меры повышения качества региональных продуктов и привлекательности территорий. Программа завершилась торжественной церемонией награждения лауреатов премии «Развитие регионов. Лучшее для России – 2018».