Приставы Кубани вдвое увеличили взыскание налогов и сборов

В первом квартале текущего года сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю вдвое увеличили сумму денежных средств, взысканных в качестве налогов и сборов.

По исполнительным производствам о взыскании налогов и сборов в бюджет перечислено 2 млрд. 060 млн. 820 тыс. рублей. Этот показатель на 1 млрд. 167 млн. 976 тыс. рублей больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Общее количество возбужденных исполнительных производств по взысканию налогов и сборов составило 136 649 на сумму 6 млрд. 068 млн. 842 тыс. руб., что по количеству на 75 935 исполнительных производств, а по сумме на 3 млрд. 397 млн. 468 тыс. руб. больше, чем за 3 месяца 2017 года.

Всего окончено 71 408 исполнительных производств, что на 37 477 исполнительных производств также больше, чем за аналогичный период 2017 года. Фактическим исполнением окончено 45 537 исполнительных производств, что больше, чем за аналогичный период 2017 года, на 20 287 исполнительных производств.