Государственная служба – для молодых и активных

В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю прошел конкурс на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы и включение в кадровый резерв.

Более 100 претендентов со всего Краснодарского края с раннего утра собрались у входа в здание регионального Управления. Царивший ажиотаж наглядно демонстрировал интерес к государственной гражданской службе среди жителей края. В основной массе пришедшие на конкурс – молодые люди – выпускники высших учебных заведений и профильные специалисты, имеющие опыт работы.

В ходе конкурса все кандидаты прошли письменное тестирование, задания которого формировались индивидуально, с учетом категории должностей, на которые претендуют граждане. Ключевым элементом всех тестов было знание действующего законодательства Российской Федерации и, в том числе, основных для ФССП России Федеральных законов «Об исполнительном производстве» и «О судебных приставах».

Члены комиссии провели личное собеседование с каждым из кандидатов – начавшийся в 10 часов утра конкурс длился почти до вечера. Окончательное решение по каждому претенденту принимается по совокупности результатов тестирования и собеседования.

Следует отметить, что количество желающих попробовать свои силы на ниве государственной службы стабильно растет. Конкурсы на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы, а также на включение в кадровый резерв проводятся в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю на регулярной основе. Информация об их проведении заблаговременно размещается в региональных и местных средствах массовой информации, а также на официальном интернет-сайте Управления.

Результаты конкурса будут размещены на официальном интернет-сайте Управления не позднее, чем через 7 дней.