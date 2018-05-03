На Кубани установится тридцатиградусная жара

В поселке Никитино, что находится в Мостовском районе Краснодарского края, пожарные уже тушили лес. Загорелась лесная подстилка тут днем 1 мая. Площадь возгорания составила 0,8 гектара. Сотрудников МЧС вызвали лесники, они так же помогали спасателям тушить огонь. А вот угрозы населенному пункту не было.

В МЧС просят быть особенно внимательными, выезжая на природу и по возможности не разводить костры.

В эти же дни синоптики прогнозируют тридцатиградусную жару. В отдельных же районах региона воздух и вовсе прогреется до 32 градусов тепла.

В ближайшее время осадки не ожидаются. Ветер северо-восточный 4−9 м/с, местами порывы до 13 метров в секунду.