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В Краснодарской краевой клинической больнице № 2 уволился главврач

Четверг, 03 мая 2018 09:03
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О том, что Григорий Пенжоян ушел с поста, сообщили в соцсетях. Пенжоян уволился по собственному желанию.

На сайте Григория Пенжояна сказано, что он начал работать в больнице в 1986 году заведующим приемным отделением. С октября 2006 года он стал главным врачом МУЗ Городская больница № 2 «КМЛДО», а в феврале 2013 года лечебное учреждение переименовали в Краевую клиническую больницу № 2 министерства здравоохранения Краснодарского края. Пенжоян — доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой акушерства, гинекологии и перинатологии факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов КубГМУ.

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