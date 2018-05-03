В Москве за ложное сообщение о теракте задержан житель Сочи‍

Полицейские задержали в Москве 56-летнего приезжего, который позвонил в полицию с сообщением о том, что в кафе "Сим-Сим" на площади Рогожской Заставы якобы готовится теракт, а его удерживают в заложниках. Об этом сообщил ТАСС в среду источник в правоохранительных органах.

"Неизвестный сообщил в полицию, что в кафе "Сим-Сим" на площади Рогожской Заставы, 1, якобы готовится теракт, а самого заявителя якобы удерживают в заложниках. По подозрению в совершении звонка полицейские задержали 56-летнего уроженца Абхазии, в настоящее время проживающего в Сочи", - сказал собеседник агентства.

По его словам, задержанный признался в совершении звонка с ложной угрозой.

"Мужчина отпущен под подписку о невыезде".