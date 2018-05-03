СМИ узнали о размещении Китаем ракет на спорном архипелаге Спратли

В течение последних 30 дней Китай разместил на островах спорного архипелага Спратли в Южно-Китайском море противокорабельные и противовоздушные ракетные комплексы, сообщат телеканал CNBC со ссылкой на данные разведки.

По информации источников телеканала, сухопутные противокорабельные крылатые ракеты, обозначенные как YJ-12B, позволяют наносить удары по надводным судам в радиусе 295 морских миль (более 546 км). Ракетные системы «земля — воздух» HQ-9B, по данным американской разведки, способны поражать самолеты, беспилотные летательные аппараты и крылатые ракеты на дальности до 160 морских миль (более 296 км).

В Пентагоне телеканалу заявили, что дальнейшая милитаризация спорных островов приведет к росту напряженности в регионе. «Мы постоянно призывали Китай, а также другие страны, претендующие на эти острова, воздерживаться от дальнейшего их освоения, строительства новых объектов и милитаризации спорных территорий, а также взять на себя обязательства по разрешению споров с другими претендентами мирным путем», — сказал представитель оборонного ведомства США.