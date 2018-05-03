Автомошенники из Ейска понесли наказание

Служба безопасности компании РОСГОССТРАХ совместно с правоохранительными органами Краснодарского края выявили и пресекли деятельность очередной группы автомошенников на Кубани. Сейчас участники группировки уже выслушали свой приговор, который вступил в законную силу.Преступная группа из 7 человек действовала в городе Ейске и его окрестностях. Участники группировки имитировали ДТП, а затем обращались в РОСГОССТРАХ с заявлением о денежной выплате. К каждому эпизоду своей преступной деятельности злоумышленники готовились весьма обстоятельно, чтобы у сотрудников полиции не было оснований сразу заподозрить мошенничество.

Однако региональной службе безопасности РОСГОССТРАХа удалось вычислить мошенников, а сотрудникам ОМВД России по г. Ейск — доказать 4 эпизода преступной деятельности. Ущерб, причиненный этой группировкой, составил более 1,2 млн рублей. В отношении участников преступной группы возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования, совершенное организованной преступной группой). Недавно оно было рассмотрено Ейским городским судом. Входившие в группировку лица были приговорены либо к лишению свободы на 2 года, либо к исправительным работам на тот же срок. Помимо этого в период расследования уголовного дела автомошенниками добровольно погашено 560 тыс. рублей, остальные денежные средства суд постановил взыскать в принудительном порядке.

«Инсценировка ДТП — самый распространенный вид мошенничества в сфере автострахования. И наш край, к сожалению, является одним из лидеров по числу таких преступлений, — говорит директор Управления экономической и информационной защиты бизнеса Краснодарского филиала компании РОСГОССТРАХ Виктор Головин. — Но служба безопасности нашей компании и сотрудники правоохранительных органов постоянно ведут работу по привлечению мошенников к ответственности».