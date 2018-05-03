На Кубани за нарушение режима государственной границы оштрафован гражданин ЮАР

Мужчина прибыл в порт «Кавказ» в составе судокоманды грузового корабля под сингапурским флангом. Правонарушителя выявили при осуществлении пограничного контроля в отношении судна «IVS Tembe», которое пришло в российский порт из средиземноморского Алжира. 27-летний иностранец представил сотруднику погрануправления внутренний республиканский паспорт, который по существующему законодательству не является основанием для пересечения границы. Других документов у жителя африканского континента не оказалось.

Иностранца привлекли к административной ответственности по ч.2 ст. 18.1 КоАП РФ и назначили штраф в размере 2 тысяч рублей. В Россию данный гражданин пропущен не был.

Порядок пропуска на территорию Российской Федерации членов судокоманд иностранных судов регламентирован Конвенцией Международной организации труда.