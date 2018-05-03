«Маршрут Победы» на железных конях преодолеют байкеры в преддверии Дня Победы

5 и 6 мая в Горячем Ключе пройдут открытые соревнования «Эндуро-2018». Маневренные питбайки, спортивные «софты» и тяжелые «харды» -турнир «Эндуро» соберет на Шапошниковой поляне представителей различных мотоклассов. Несмотря на статус «любительских», соревнования привлекли внимание не только байкеров Краснодарского края, но и гостей из других регионов нашей страны. Заявки на участие уже подали любители экстрима из Адыгеи, Липецка и Москвы.

По прогнозам организаторов, соревнования могут собрать до 100 участников. Всех их ожидает непростая трасса, а зрителей – интересное мотопредставление. На «Маршруте памяти» байкерам предстоит не только совладать с неровностями природного рельефа, но и продемонстрировать мастерство езды, преодолевая искусственные препятствия.

Открытые соревнования «Эндуро-2018» стартуют на Шапошниковой поляне 5 мая с 10.00. Вход на мероприятие – свободный. Соревнования подобного масштаба впервые в Горячем Ключе были организованы в прошлом году. Мото-дебют показал – город может успешно проводить мероприятия высокого уровня и экстремального формата.