Приставы Кубани надели георгиевские ленточки

В преддверии майских праздников сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю провели в ведомстве акцию «Георгиевская ленточка».

Это традиционное мероприятие: из года в год судебные приставы прикалывают над сердцем георгиевские ленточки, выказывая таким образом свое отношение в Великой Победе над немецко-фашистскими захватчиками.

Символ памяти и воинской славы будет украшать форму работников Управления вплоть до 9 Мая, когда многие приставы пройдут маршем в колоннах «Бессмертного полка».