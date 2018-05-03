Приставы Кубани надели георгиевские ленточки

В преддверии майских праздников сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю провели в ведомстве акцию «Георгиевская ленточка».
Это традиционное мероприятие: из года в год судебные приставы прикалывают над сердцем георгиевские ленточки, выказывая таким образом свое отношение в Великой Победе над немецко-фашистскими захватчиками.
Символ памяти и воинской славы будет украшать форму работников Управления вплоть до 9 Мая, когда многие приставы пройдут маршем в колоннах «Бессмертного полка».
Приставы Кубани надели георгиевские ленточкиЧетверг, 03 мая 2018 11:19
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В преддверии майских праздников сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю провели в ведомстве акцию «Георгиевская ленточка».
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