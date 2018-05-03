Руководитель Южного следственного управления на транспорте Максим Ткаченко проведет личный приём граждан в городе Краснодар

04 мая 2018 года с 11.00 до 15.00 руководителем Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации Максимом Ткаченко будет осуществляться личный приём граждан по месту дислокации Краснодарского следственного отдела на транспорте Южного СУТ СК России по адресу: г. Краснодар, ул. Северная-Базовская, дом 347/167.

Приём граждан осуществляется по вопросам, связанным с проведением доследственных проверок и расследованием уголовных дел, находящихся в производстве Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

Гражданам, желающим записаться и явиться на личный приём к руководителю Южного следственного управления на транспорте, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документ, удостоверяющий их полномочия (в случае представительства интересов гражданина), заявление по существу вопроса о нарушении их прав и законных интересов, документы и материалы по рассмотрению указанного вопроса государственными органами, в том числе судебными и правоохранительными, органами местного самоуправления.

Консультации по вопросам записи на приём можно получить по телефону: 8(863) 210-77-07.

Помощник руководителя Южного СУТ СК России А.Е. Терземан