Это наши горы! Они помогут нам!

СОТРУДНИКИ КОМПАНИИ "КУБАНЬЭНЕРГО" УСТАНОВИЛИ ПАМЯТНЫЙ ЗНАК НА ПЕРЕВАЛЕ ПСЕАШХО БЛИЗ СОЧИ.

ВО ВРЕМЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ БОЙЦЫ КРАСНОЙ АРМИИ ПРЕГРАДИЛИ ЗДЕСЬ ФАШИСТАМ ПУТЬ К ЧЕРНОМУ МОРЮ.

Утром 21 августа 1942 года граждане фашистской Германии были разбужены восторженной речью главного идеолога Третьего рейха Йозефа Геббельса. Выступая по имперскому радио, он не скрывал своего ликования:

- Знамя фашистского рейха водружено над Эльбрусом! Высочайшая вершина Кавказа покорена бойцами группы Карла Грота! На высоте 5.642 метра появилась фашистская свастика! Горы Кавказа - в наших руках! Это еще одна великая победа германского оружия...

Вслед за этим во всех кинотеатрах рейха началась демонстрация свежей кинохроники. Крепкие, немного усталые солдаты горной дивизии "Эдельвейс" поочередно фотографировались у флагов, водруженных на Западной и Восточной вершинах Эльбруса, затем играли здесь в снежки. Восторгам не было предела!

Однако данное информационное сообщение было опубликовано с небольшим преувеличением. Горный край не был покорен! Еще шли бои на окраинах Орджоникидзе. Уже пал Моздок, но до Грозного фашистским войскам еще требовалось дойти. Держался наполовину разрушенный Новороссийск. Более 20 километров оставалось до Туапсе. Шли бои на Марухском перевале, который вел к Сухуму. Поднять знамя оказалось легче, чем покорить Кавказ!

Продвигаясь со стороны занятого Армавира к городу Сочи, передовые части гитлеровской горно-егерской дивизии "Эдельвейс" овладели Умпырским перевалом. Отсюда к знаменитой на весь мир Красной Поляне вел путь по долине реку Уруштен через перевал Псеашхо. Потом будет Сочи! Летчикам "Люфтваффе" уже был отдан приказ - сочинские санатории не бомбить, они понадобятся для отдыха солдат вермахта.

Но в это время в отлично налаженной гитлеровской военной машине что-то сломалось. Наступление стало буксовать то в одном, то в другом месте. Совершенно необученные боям в горах советские солдаты буквально вгрызаясь в землю, начали останавливать горных егерей, многие из которых были альпинистами-разрядниками. В том числе и на Сочинском, как сообщалось в сводках, на Умпырском направлении.

Здесь необходимо сделать небольшое отступление, напомнить читателям о прекрасном сочинском педагоге Борисе Цхомария. Сразу после окончания Великой Отечественной войны, вернувшись с фронта, он начал создавать в Красной Поляне поисковые отряды. Благодаря юным следопытам удалось сохранить множество воспоминаний ветеранов битвы за Кавказ. Стал достоянием истории совершенный в этих местах подвиг автоматчиков Василия Шкуткова, Шамиля Васикова и Владимира Семякова. Когда закончились патроны, они последней гранатой подорвали себя вместе с окружившими их фашистами. Многое удалось сохранить для истории! Но самое главное, в городе Сочи выросло целое поколение подростков, увлеченных поисковой работой. Среди них были и инженеры компании "Кубаньэнерго" Максим Карпенко, Сергей Филиппов, Антон Марков и Максим Кривошта. Сейчас это взрослые, солидные мужчины, отцы семейств. Но до сих пор путешествуют по местам боев в горах, вместе с женами и детьми. Это они осенью 2015 года установили памятный знак на перевале Псеашхо, увековечив память о его доблестных защитниках. Перед этим они разыскали в архивах ряд документов о происходивших здесь боях. Дальнейший рассказ передаю с их слов.

Итак, в первых числах сентября 1942 года крупное подразделение горных егерей под руководством генерала Курта Эгельзеера начало прорываться со стороны Умпырского перевала к перевалу Псеашхо. Бойцы защищавшей горную дорогу 20-й горно-стрелковой дивизии Красной Армии уже получили приказ оставить находящийся чуть севернее перевала лагерь "Холодный". Связисты сматывали телефонный провод, саперы готовились уничтожить склад завезенных в горы мин. В этот момент проводник Иван Куницын вывел к лагерю "Холодный" горстку уцелевших в предыдущих боях бойцов 61-го артиллерийского (минометного) полка. Командовал минометчиками лейтенант Николай Лимаренко. Увидев склад с минами, он сразу же принял решение - боеприпасы не взрывать, а принять бой. Трудно сказать, успел ли он сообщить об этом командованию дивизии или действовал по обстановке. Но так или иначе, восемь бойцов и проводник, имея в своем распоряжении четыре миномета, один ручной пулемет и несколько автоматов, перетащили ящики с минами из лагеря "Холодный" под ближайший скалистый выступ и заняли оборону.

Несколько лет поисковики компании "Кубаньэнерго" разыскивали данные о защитниках этого горного рубежа. Нашли все девять фамилий, а у некоторых даже адреса. Итак, подхода гитлеровцев возле лагеря "Холодный" у перевала Псеашхо ждали командир - лейтенант Николай Лимаренко из Полтавской области, его заместитель, лейтенант Иван Жерлюков со Ставрополья, проводник Кавказского заповедника Иван Куницын из Сочи, лейтенант Роман Дудников из-под Ростова-на-Дону, политрук Василий Мельников из Москвы, сержанты Иван Дробышев из Майкопа, Василий Ронжин из Пятигорска, Акакий Самхарадзе и Александр Соломонов из Краснодара. Шел второй год войны, и драться наши бойцы уже научились. На подходе к перевалу Псеашхо были заранее вырублены деревья, позицию для обстрела минометчики выбрали очень удачную. Вскоре к лагерю "Холодный" подошли фашистские автоматчики, осмотрелись и двинулись дальше, к перевалу Псеашхо. И тут же попали под шквальный минометный огонь!

Бой был очень долгим. Горные егеря дивизии "Эдельвейс" несколько раз поднимались на штурм, и каждый раз откатывались назад. Пытались обойти наших бойцов со стороны соседней высоты, и не смогли. Вызвали авиацию! Четыре самолета раз за разом заходили в пике, сбрасывали бомбы, наших бойцов спасала лишь нависающая над ними скала. Снова гитлеровцы шли на штурм, а наши отбивались. Так продолжалось почти трое суток, и за это время было уничтожено около 800 фашистских солдат и офицеров. Наши бойцы были ранены по несколько раз. Смертью храбрых пал сержант Иван Дробышев. Лагерь "Холодный" стал последним пунктом гитлеровского наступления в направлении к Черному морю. Верхней точки перевала Псеашхо егеря дивизии "Эдельвейс" взять уже не смогли, тем более, не дошли до поселка Красная Поляна, не увидели города Сочи!

Затем подошла подмога, горстку героев сменили. Линия фронта в горах стабилизировалась. Когда 19 ноября 1942 года Красная Армия перешла в наступление под Сталинградом, фашистское командование приняло решение о спешном выводе своих войск с Кавказа через Таманский полуостров. Боев на перевале Псеашхо уже не было. Советские войска перешли в весеннее наступление 1943 года. Но о подвиге в горах близ Сочи забыто не было. За мужество, проявленное в боях на перевале Псеашхо, лейтенанты Николай Лимаренко и Иван Жерлюков были награждены орденами Красной звезды, остальные участники группы - медалями "За отвагу!" и "За боевые заслуги!" Сержант Иван Дробышев - посмертно!

Благодаря сотрудникам компании "Кубаньэнерго" все эти имена увековечены. Сейчас о подвиге будет напоминать скромный обелиск, установленный на перевале Псеашхо близ поселка Красная Поляна.

В битве за Кавказ победили мы, а не фашисты! В начале февраля 1943 года группа альпинистов под руководством мастеров спорта СССР Александра Гусева и Николая Гусака поднялась поочередно на обе вершины Эльбруса. Скинули вниз фашистские флаги и подняли красные полотнища. Такие же, как и Знамя Победы, водруженное 9 мая 1945 года в Берлине над поверженным рейхстагом!

Ирина СИЗОВА