К инаугурации Владимира Путина будет выпущена памятная почтовая марка

7 мая в почтовое обращение выйдет почтовая марка, посвященная инаугурации президента Российской Федерации Владимира Путина. На почтовой марке с надписью «7 мая 2018 года В.В. Путин вступил в должность Президента Российской Федерации» изображены Спасская башня и Сенатский дворец Московского Кремля.

Почтовая марка размером 37х37 мм, номиналом 22 рубля, издана тиражом 252 тыс. экземпляров. В отделения Почты России в Краснодарском крае поступит 4,5 тыс. таких марок.

К выпуску почтовой марки будут изготовлены тематический конверт и специальный штемпель гашения первого дня для Москвы и Санкт-Петербурга. Любой желающий сможет поставить оттиск штемпеля на марках в отделениях Почты России 101000 в Москве на ул. Мясницкой, 26 и 190000 в Санкт-Петербурге на ул. Почтамтской, 9.

На почтовой марке, посвященной инаугурации Владимира Путина в 2012 году, были изображены цепь и знак президента РФ. Ее номинал был 15 рублей.

Церемонии вступления в должность президента РФ Дмитрия Медведева также была посвящена памятная тематическая марка. Она была выпущена 7 мая 2008 года номиналом 7 рублей. На марке были изображены флаг и герб, а надпись гласила: «2 марта 2008 года Президентом Российской Федерации избран Дмитрий Медведев».