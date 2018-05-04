В Староминском районе возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в участии в экстремистской организации

Ленинградским межрайонным следственным отделом краевого управления СКР по материалам, поступившим из органов полиции, возбуждено уголовное дело в отношении 73-летнего жителя Староминского района, подозреваемого в участии в экстремистской организации (ч.2 ст.282.2 УК РФ).

По версии следствия, мужчина является участником общественного объединения «Собор Вольных Объединенных Держав (СВОД) Духовно-Родовая Держава Русь». В апреле 2011 года решением Московского областного суда деятельность организации признана экстремисткой и запрещена на территории Российской Федерации. В сентябре 2017 года мужчина изготовил и подписал письмо от организации с вопросом о строительстве бани в поселке Рассвет, в котором указано негативное отношение к одной из общин. Указанное письмо было направлено главе администрации муниципального образования Староминского района.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

СУ СК РФ по Краснодарскому краю