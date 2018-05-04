Депутат Госдумы Владимир Евланов провел прием граждан в Краснодаре

Он прошел в региональной общественной приемной партии «Единая Россия» в рамках очередной региональной недели. Обращения касались самых разных тем — водоотведения и ремонт дорог, а также в целом, благоустройство города, оказание помощи в ремонте жилья, получение консультаций по правовым вопросам.

На прием пришли вдовы Героев России, погибших при исполнении служебного долга, — Екатерина Яцкова, Светлана Посадская и Татьяна Шевелева. Они обратились с просьбой внести поправки в федеральный закон № 306 о денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат. На данный момент денежная компенсация, которую выплачивает государство в случае гибели военнослужащего, делится на всех членов семьи, в том числе на того, кого уже нет в живых.

— Мы просим рассмотреть возможность изменить этот пункт закона, чтобы сумма рассчитывалась на тех членов семьи, которые в этой компенсации нуждаются. Это не только наша просьба, ведь мы, как вдовы Героев России, все же более защищены государством, в отличие от жен военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга, — сказала Екатерина Яцкова.

Владимир Евланов ответил, что обязательно рассмотрит возможность внесения таких поправок в закон.

— Если с такой просьбой обращаются многие вдовы военнослужащих, значит, этот вопрос действительно требует детального рассмотрения. Главное — грамотно с юридической точки зрения сформулировать те изменения, которые возможно внести в закон. А я в свою очередь, выйду с инициативой в соответствующий комитет Государственной Думы. О решении, которое будет принято, я, или мои помощники, вам обязательно сообщат, — ответил Владимир Евланов.

К парламентарию обратились представители инициативной группы коттеджного поселка «Малиновка», пострадавшие от действий недобросовестного застройщика. Люди уже около двух лет не могут получить ключи от квартир, стройка домов «заморожена».

Владимир Евланов предложил обсудить все проблемы и пути их решения на специальной встрече, которую организуют помощники депутата Госдумы. В ней примут участие представители застройщика, инициативной группы жителей и специалисты муниципального юридического бюро

— Если после этого дело не сдвинется, значит, я как депутат Госдумы буду принимать самые жесткие меры по привлечению застройщика к ответственности, в том числе направлю запрос в компетентные органы, вплоть до генпрокуратуры, — подчеркнул Владимир Евланов.

В ходе приема граждан были даны подробные разъяснения по всем вопросам. Часть из них были решены на месте. Проблемы, которые требуют более длительного изучения, приняты в работу.

Всего к парламентарию предварительно записались около 30 горожан. При этом Владимир Евланов принял всех, кто пришел на прием — это больше 50 человек.