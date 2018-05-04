Марафон «Поэзия Победы» проходит в Горячем Ключе в преддверии 9 мая

Патриотическую акцию организовала городская телерадиокомпания. Сотрудники скорой помощи и таксисты, пенсионеры, завсегдатаи библиотек, воспитанники школы кино и телевидения – с предложением прочесть в теле- и радиоэфире стихи, посвященные Победе, пришли люди самых разных профессий и возрастов. Накануне к народному творческому движению присоединились и учащиеся городских школ.

Знакомыми всем произведениями известных поэтов и искренними строками собственного сочинения у студийного микрофона уже поделились десятки людей. Присоединиться к акции и прочесть стихи о Победе, выкованной на фронтах Великой Отечественной войны, приглашаются все желающие. Для этого необходимо до 9 мая в рабочий день с 9.00 до 17.00 прийти на местную телерадиокомпанию (ул. Ленина, 232) и прочесть в радио- или телеэфире любимое стихотворение на тему Великой Отечественной войны.