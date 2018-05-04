Почта России продлила время работы отделения в Адлере

С 1 мая 2018 года отделение Почты России 354340 в Адлерском районе Сочи на ул. Ленина, 2, перешло на усиленный режим работы. В курортный сезон отделение будет открыто для посетителей с 8:00 до 20:00 в будни, а также в субботу и с 9:00 до 18:00 в воскресенье, без выходных и перерыва на обед.

В период максимального притока отдыхающих в курортную столицу России переход на специальный график работы центрального почтового отделения Адлера позволит оказывать почтовые услуги в максимально удобное для клиентов время, в том числе вечером и в выходные дни.

«В сезон отпусков значительно возрастает приток туристов на Черноморское побережье, поэтому мы уже сейчас пересматриваем график работы почтовых отделений в курортной зоне края, чтобы сделать получение услуг более удобным для клиентов. Помимо удлиненного режима работы, открываем дополнительные операционные окна в «час пик», что позволит ускорить прием и выдачу почтовых отправлений», – отметила директор филиала Почты России в Краснодарском крае Елена Бабак.

Пользователи мобильного приложения Почты России – жители и гости курортов Краснодарского края - смогут оперативно найти на карте ближайшее почтовое отделение и уточнить график работы. Приложение Почты России доступно для мобильных устройств на базе платформ iOS, Android, Windows Phone.