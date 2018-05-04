Часть улиц закроют в центре Краснодара из-за атлетической эстафеты

Уже 4 мая с 20:00 и до конца эстафеты — около 12:00 — от транспорта освободят Театральную площадь и несколько улиц.

Проезд закроют по улицам:

— Буденного от Красноармейской до Рашпилевской.

— Красной — от Калинина до Постовой.

— Постовой — от Коммунаров до Октябрьской.

В субботу, 5 мая, с 9:00 до конца эстафеты также закроют четную сторону улицы Буденного на участке от Красноармейской до Рашпилевской и по улице Красной на отрезке от Буденного до Постовой.

Оставить автомобиль горожане смогут по нечетной стороне улицы Буденного на участке от Красноармейской до Красной и по улице Постовой на отрезке от Коммунаров до Захарова.