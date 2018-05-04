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СЮЖЕТ ДНЯ

В Краснодаре уволили замначальника городской полиции

Пятница, 04 мая 2018 09:45
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После проверки в полиции Краснодара лишился должности заместитель начальника городского управления полковник внутренней службы Вячеслав Яшин.
— При проведении служебной проверки установлено, что близкая родственница одного из должностных лиц, в нарушение нормативно-правовых актов МВД России, несла службу в курируемом им подразделении, — сообщают в ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Заместитель начальника УМВД по Краснодару уволен по отрицательным мотивам в связи с утратой доверия.

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