В Краснодаре уволили замначальника городской полиции

После проверки в полиции Краснодара лишился должности заместитель начальника городского управления полковник внутренней службы Вячеслав Яшин.
— При проведении служебной проверки установлено, что близкая родственница одного из должностных лиц, в нарушение нормативно-правовых актов МВД России, несла службу в курируемом им подразделении, — сообщают в ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Заместитель начальника УМВД по Краснодару уволен по отрицательным мотивам в связи с утратой доверия.
В Краснодаре уволили замначальника городской полицииПятница, 04 мая 2018 09:45
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После проверки в полиции Краснодара лишился должности заместитель начальника городского управления полковник внутренней службы Вячеслав Яшин.
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