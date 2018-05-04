〉  Адреса бесплатного распространения газеты«Кубань сегодня» 

СЮЖЕТ ДНЯ

На Кубани из-за жаркой погоды объявили экстренное предупреждение

Пятница, 04 мая 2018 09:46
Оцените материал
(0 голосов)

Спасатели распространили экстренное предупреждение и просят соблюдать правила безопасности, выезжая на природу. Причиной возгорания могут стать непотушенный окурок, оставленные бутылки. Костры, когда они догорят, рекомендовано залить водой или засыпать землей.

Позаботиться нужно и о здоровье. Врачи советуют выходить на улицу в головном уборе и пить больше воды. В чрезвычайной ситуации звонить нужно по номеру 101.

Максимально в регионе столбики термометров поднимутся до +32 °С.

В ближайшее время осадки в крае не ожидаются, прогнозируют синоптики.

Прочитано 47 раз
Ключевые слова

Похожие материалы

Другие материалы в этой категории: « В Краснодаре уволили замначальника городской полиции Министра спорта Кубани Людмилу Чернову отправили под домашний арест »
Наверх