Банки стали вносить клиентов в неофициальные черные списки

Запуск сложного механизма реабилитации клиентов, оказавшихся в «черных списках» банков, привел к тому, что банки стали отказывать в проведении операций неофициально, не передавая информацию в Росфинмониторинг. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на своих собеседников.

Двухуровневая реабилитация оказалась для банков слишком хлопотной. Чтобы сталкиваться с ней как можно реже, они выработали систему «недоотказов» - официально подозрительный клиент не вносится в черный список Росфинмониторинга, но и провести операции он не может. Таким образом, и механизм реабилитации в его случае не работает. Долю полноценных отказов в банках с крупной розницей собеседники издания оценивают в 0,01%. Физлица зачастую не настаивают на формализации своего статуса, а банки не обязаны пояснять, что они сделали не так.

Одна из причин такого положения заключается в том, что в крупных банках сомнительные транзакции выявляются автоматически, и часто в черные списки попадают все подозрительные клиенты, отмечает сопредседатель комитета по ПОД/ФТ Ассоциации российских банков Алексей Тимошкин. Неудивительно, что за шесть месяцев 2017 г. список отказников утроился.

Теперь если клиенту отказали сразу несколько банков, реабилитироваться ему придется в каждом отдельно, отмечает эксперт.