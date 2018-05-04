Минфин предложил ввести налог на доход самозанятых и ИП

Минфин РФ разрабатывает законопроект о введении специального режима налогообложения для самозанятых граждан и индивидуальных предпринимателей - налог на профессиональный доход, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Илья Трунин.

"Мы будем предлагать новый специальный налоговый режим, который будет называться налог на профессиональный доход, в том смысле, что это доход, который человек получает, не имея наемных работников, от какой-либо предпринимательской деятельности, неважно, кому он оказывает услуги и имеет ли он статус ИП", - сказал Трунин.

"Мы предлагаем этот налог уплачивать с применением современных технологий, которые будут представлять собой "эрзац" ККТ: то есть мобильное приложение, которое каждый может загрузить себе на планшет или смартфон, пройти биометрическую идентификацию, отражать каждый месяц получаемые доходы. Можно зарегистрировать будет, я надеюсь, там и банковскую карту. И по установленной налоговой ставке уплачивать налог, который будет заменять собой НДФЛ при этих доходах, то есть они повторно никакими другими налогами облагаться не будут", - пояснил замминистра.

Если гражданин уже имеет статус ИП и подходит под эти условия, он может продолжать платить налоги в соответствии с ним, либо, если ему будет удобнее платить налог на профдоход, он сможет перейти на него.

Минфин предлагает установить ставку налога в размере 3% при оказании услуг физлицам и 6% - юрлицам.

Обсуждаемый лимит доходов за год, к которым может применяться такая система - 10 млн рублей. Плательщики налога на профдоходы будут освобождены от необходимости применения онлайн-касс.

По словам Трунина, единственным эффективным способом контроля за уплатой налогов в такой системе является запрос покупателем чеков на оплаченные им товары и услуги. Чтобы у покупателей был стимул запрашивать чеки, Минфин предлагает создать систему "баллов", которыми можно будет оплачивать свои налоги.

"На первых порах применения налога на профдоход мы полагаем, что покупателю могут быть даны определенные бонусы (...). Мы предполагаем, что за счет взаимосвязи налога, начисленного продавцу налога, который использует систему налога на профдоход, можно будет уплачивать свои налоги с физлиц. (...) Копить баллы и за счет этих баллов погашать часть налоговых обязательств. Такая государственная "программа лояльности", - описал предложенную Минфином схему Трунин.

Также будет утвержден список видов деятельности, доходы с которых нельзя будет переводить в эту систему - например, торговля маркированными товарами, продажа недвижимости.

Так как налогоплательщику будет предоставлена возможность самостоятельно вводить в приложении суммы, уплаченные ему покупателями или пользователями его услуг (в случае, если покупатель не потребовал чек), то контролировать правильность уплаты налога иными способами будет сложно. "Никто не проконтролирует, только покупатель проконтролирует (требуя чек). Мы полагаем, что поскольку это достаточно массово, таких самозанятых много, то проконтролировать их невозможно. Мы честно признаемся, поэтому и ставка такая маленькая, 3%", - сказал Трунин. Предполагается, что в этом случае плательщик раз в месяц будет самостоятельно прописывать в приложении суммы доходов.

Интерфакс