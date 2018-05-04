Свыше 2,8 млрд. рублей перечислено кубанской службой судебных приставов в бюджет

В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю подвели итоги работы в 1 квартале 2018 года. Так общая сумма, перечисленная за указанный период в бюджеты всех уровней, составила 2 млрд. 862 млн. 761 тыс. рублей. Этот показатель на 1 млрд. 159 млн. 630 тыс. рублей больше, чем за три первых месяца 2017 года.

В краевой бюджет с января по март текущего года УФССП России по Краснодарскому краю было перечислено 1 млрд. 908 млн. 507 тыс. рублей, что на 773 млн. 086 тыс. руб. больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Доход федерального бюджета от взыскания исполнительского сбора составил 143 млн. 083 тыс. рублей. Это на 34 млн. 760 тыс. руб. больше, чем в 1 квартале 2017 года.