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Заместитель руководителя следственного управления по краю проведет прием граждан в Гулькевичском районе

Понедельник, 07 мая 2018 09:01
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В четверг, 10 мая 2018 года, с 12.00 до 14.00 заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю Александр Кондратенко проведет личный прием граждан в Гулькевичском районе по вопросам, относящимся к компетенции следственных органов Следственного комитета РФ.

Прием граждан будет осуществляться по месту дислокации следственного отдела по Гулькевичскому району (г. Гулькевичи, ул. Советская, 49).

Записаться на прием можно непосредственно в следственном отделе по Гулькевичскому району по телефону 8 (861-60) 3-36-40.

Гражданам, обратившимся на прием, при себе иметь документ, удостоверяющий личность.

СУ СК РФ по Краснодарскому краю

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