Почта России выпустит уникальные открытки к гала-концерту общественно-патриотической акции «Спасибо за верность, потомки!»

5 мая в Государственном Кремлевском Дворце состоится IV гала-концерт акции «Спасибо за верность, потомки!». Специально к гала-концерту Почта России выпустит эксклюзивную открытку с автографом художественного руководителя акции, народного артиста СССР Василия Ланового и надписью: «Спасибо за верность, потомки!», которую можно будет получить и бесплатно отправить перед концертом.

В холле Государственного Кремлевского Дворца будет установлен почтовый ящик для отправки почтовых карточек со словами благодарности и поздравлениями. Открытка будет выпущена в рамках коллекционной серии Почты России.

«Победа в Великой Отечественной войне стала возможна, в том числе, благодаря подвигу военных почтальонов. Мы должны хранить память о каждом из тех, кто ценой собственной жизни отстоял нашу страну. Благодарю Василия Семеновича за возможность поддержать прекрасную инициативу по сохранению исторической памяти», - отметил генеральный директор Почты России Николай Подгузов.

Концерт в Государственном Кремлевском Дворце накануне праздника Великой Победы станет своеобразным творческим предисловием к проведению шествия «Бессмертного полка» 9 мая 2018 года на Красной площади. На концерте будут присутствовать делегации Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» от всех регионов России.