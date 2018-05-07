«Бессмертный Полк» моей семьи

Вот уже несколько лет в российских городах 9 мая проходит патриотическая акция - «Бессмертный полк». Чтобы сохранить память о фронтовиках-победителях, россияне идут маршем по главным улицам, держа в руках портреты своих воевавших родственников. Каждый год мы с дочерью приходим на Курортный проспект в Сочи, чтобы посмотреть на это торжественное шествие "Бессмертного полка". В прошлом году сразу после парада дочь неожиданно спросила:

- А может быть я тоже должна быть среди этих людей и нести фотографии военных лет? Расскажи, как сражались на фронтах Великой Отечественной войны наши предки, что они сделали для Победы? Может быть, их имена тоже достойны быть занесенными в список солдат "Бессмертного полка"?

В тот же вечер я достала альбом со старыми фотографиями. Рассказала, что из нашей семьи на фронт отправилось четыре человека, четверо моих прадедов. Трое по папиной линии, один - по маминой. Вот их имена:

- Александр Андреевич Костарев;

- Федор Ильич Пастушков;

- Геннадий Васильевич Сизов;

- Роман Константинович Коломийцев.

Все они геройски сражались на разных участках фронта. Только один из них после тяжелого ранения вернулся домой. Три человека пали смертью храбрых в боях за Родину!

Мой первый прадед Александр Андреевич Костарев до войны жил на Урале, в деревне Нижние Муллы. Когда призвали в Красную Армию, стал служить рядовым бойцом в пехоте. Его дивизия вела бои на том участке фронта, который проходил возле города Старая Русса. Последний раз

Александра Андреевича Костарева видели в бою 19 июля 1942 года. Потом он пропал без вести. Ему было всего 30 лет. В нашей семье долго ничего не знали о нем. Только через сорок лет его останки обнаружили юные следопыты на безымянной высоте. В наш дом пришло извещение о том, что имя Александра Андреевича Костарева включено в Книгу Памяти по Пермскому краю.

В течение нескольких лет фашисты хотели захватить город Санкт-Петербург, который тогда назывался Ленинградом. Сделать с ходу им этого не удалось, они окружили город кольцом, не давая подвозить туда продукты. Началась блокада Ленинграда, люди умирали от голода прямо на улицах. Но взять Ленинград фашисты так и не смогли! На Ленинградском фронте служил мой второй прадед - Федор Ильич Пастушков. До войны он был помощником бухгалтера, хорошо знал математику. Его назначили командиром орудия в противотанковой батарее. Танки шли на Ленинград, а дед с товарищами отбивались от них. Однажды вражеский снаряд взорвался прямо возле орудия, прадед был контужен, ему оторвало три пальца на правой руке. Начались страшные головные боли. Его отправили в тыл, строить на Урале военный завод. После войны пригласили в военкомат и вручили боевую награду - медаль "За оборону Ленинграда!" Она и сейчас хранится в нашем доме. Прадед страшно болел и умер задолго до моего рождения. Мне очень нравится город на Неве, особенно Марсово поле и Эрмитаж. Каждый раз, когда бываю там, сразу вспоминаю, что всю эту красоту сумел отстоять с товарищами мой прадед. Сердце так и сжимается от гордости и боли!

Перед войной мой третий прадед Геннадий Васильевич Сизов служил в милиции. Когда напали фашисты, его послали в военное училище в город Шадринск, Курганской области. Там присвоили офицерское звание. Гвардии старший лейтенант Геннадий Васильевич Сизов стал заместителем командира роты второй гвардейской воздушно-десантной дивизии. В первый бой вступил возле села Поныри на Курской дуге. Там наши одержали победу.

Дивизия прадеда вышла к Днепру. Бойцы переправились через эту большую реку, чтобы освободить город Киев. На правом берегу Днепра начались страшные сражения, в которых бойцы гибли тысячами. Среди них был и Геннадий Васильевич Сизов. он пал смертью храбрых в боях за Киев 31 октября 1943 года. Когда погиб, ему было 38 лет. Его имя внесено в Книгу Памяти по Курганской области.

Прадед по линии мамы Роман Константинович Коломийцев служил танкистом. Надо же, без серьезных ранений прошел через всю войну. А погиб за несколько дней до Победы, под Кенигсбергом. В одной из танковых атак был тяжело ранен осколками снаряда, лежал в госпитале и умер третьего мая 1945 года. Меньше недели оставалось до конца этой страшной войны!

В этом году моя дочь в День Победы обязательно пойдет на парад "Бессмертного полка". Она возьмет с собой сразу четыре большие фотографии бойцов Красной Армии! Это будут фотографии наших родных предков, которые участвовали и пали в боях за свободу и независимость нашей Родины. Светлая им память!

Ирина СИЗОВА, лауреат конкурса "Золотое перо Кубани".