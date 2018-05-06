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СЮЖЕТ ДНЯ

На Кубани ожидаются сильные дожди и град

Воскресенье, 06 мая 2018 11:09
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6 мая в Краснодаре ожидается кратковременный дождь, днем порывы ветра до 14 метров в секунду. По краю местами гроза, местами сильный дождь и град. Температура воздуха до 27 градусов, — сообщают в краевом гидрометцентре.

Начало следующей недели также принесет в отдельные населенные пункты края сильный дождь и град. В большинстве районов ожидается кратковременный дождь. Температура воздуха днем опустится до 20−25 градусов.

7 мая в предгорных районах Туапсинского района местами сильный дождь, гроза, — предупреждают синоптики.

Температура морской воды 17−19 градусов.

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