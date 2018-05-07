Полная программа мероприятий 9 Мая 2018 в Краснодаре

По традиции жители города масштабно отметят этот священный для каждого праздник: возложат цветы к Вечному огню, стройными рядами пройдут в колоннах «Бессмертного полка», вспомнят тех, кто подарил нам мир и чистое небо над головой.

Мероприятия 9 мая начнутся в Краснодаре в 09:00. Церемония возложения цветов в это время пройдет в сквере им. Г. К. Жукова на улице Красной, у памятника «Комсомольцам всех поколений» на улице Сормовская / им. 30-й Иркутской дивизии, в сквере Пограничников на улице Мачуги, на площади у здания Краснодарского аэропорта, у памятника воинам-зенитчикам на ул. Ставропольская, 149.

В 10:00 венки погибшим защитникам Отечества возложат на площади Памяти Героев у Вечного огня.

В 11:00 на Театральной площади начнется парад. Здесь соберутся более двух тысяч военных разных родов войск. После торжественного приветствия колонна двинется по главной улице города. К пешим присоединится и военная техника — современные ракетные комплексы «Искандер», бронеавтомобили «Тайфун» и «Тигр», переносной зенитный комплекс «Игла».

Ровно в полдень откроется «Стена памяти». На большом светодиодном экране расскажут о героях Великой Отечественной войны.

Затем начнут формировать колонны «Бессмертного полка». Шествие традиционно пройдет по главной улице города — Красной. Сбор участников — в 12:00 в районе сквера имени Жукова. А через час краснодарцы победным строем с портретами родных героев пройдут до Вечного огня на улице Северной. Завершится шествие возложением венков и цветов.

Впереди колонны пронесут штандарты фронтов, участвовавших в битве за Берлин. Впервые в этом году к акции присоединятся юнармейские отряды. Помогать участникам шествия будут около 300 волонтеров.

В парке им.30-летия Победы на улице Береговая, 146 с 09:00 до 19:00 для краснодарцев устроят экскурсии в Выставочном зале Боевой Славы. Кроме того, в течение всего дня будут идти выступления, конкурсы, развлекательные программы. В 22:00 на площади у Выставочного зала Боевой славы в ночном небе начнется красочное действо.

На Солнечном острове на улице Трамвайная, 2 праздник стартует в полдень. Весь день на главной сцене центральной площади для вас будут выступать преподавательский оркестр народных инструментов «Карусель», шоу-группа «Вишенье» и краснодарские творческие коллективы. Ровно в 21:00 горожане увидят фейерверк.

В Чистяковской роще на улице Колхозная, 86 с 10:00 до 18:00 будут идти концерты. На малой сцене у фонтана выступят творческие коллективы города, народный ансамбль «Кубаночка», а также шоу-группа «Кружева».

Праздничные мероприятия пройдут и в Городском саду на улице Постовая, 34. Музыка здесь зазвучит в 11:00, а прекратится лишь в 21:00. А затем не спешите разбегаться. В 21:30 небо озарит салют в честь 73-й годовщины Великой Победы.

В 20:30 на Театральной площади начнется праздничное концертно-театрализованное представление, посвященное Дню Победы «Помнит сердце, не забудет никогда!». После чего в небе начнется огненное представление.