Жители и гости краевой столицы 9 мая получат возможность бесплатно посмотреть новую картину Кима Дружинина (режиссер фильма «28 панфиловцев» - прим. «НК») «Танки».
Фильм будет показан в 11 часов дня на площади около кинотеатра «Болгария». В праздничной программе также чествование ветеранов ВОВ и выступление оркестра, сообщает пресс-служба краевого Минкульта.
В Краснодаре в День Победы состоится бесплатный показ фильма «Танки»Понедельник, 07 мая 2018 09:14
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Жители и гости краевой столицы 9 мая получат возможность бесплатно посмотреть новую картину Кима Дружинина (режиссер фильма «28 панфиловцев» - прим. «НК») «Танки».
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