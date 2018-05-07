В Краснодаре в День Победы состоится бесплатный показ фильма «Танки»

Жители и гости краевой столицы 9 мая получат возможность бесплатно посмотреть новую картину Кима Дружинина (режиссер фильма «28 панфиловцев» - прим. «НК») «Танки».

Фильм будет показан в 11 часов дня на площади около кинотеатра «Болгария». В праздничной программе также чествование ветеранов ВОВ и выступление оркестра, сообщает пресс-служба краевого Минкульта.