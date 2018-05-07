За незаконно пойманную тарань житель Щербиновского района пойдет под суд

В отношении 28-летнего кубанца возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 256 УК РФ. Сотрудники краевого погрануправления задержали молодого человека в минувшем марте. Рыбак осуществлял любительский промысел на реке Ея в районе Ейского экспериментального хозяйства по разведению и воспроизводству рыбы. Вброд он установил запрещенные к использованию жаберные сети. Причем сделал он это в том месте, через которое проходят миграционные пути тарани на нерест. Через несколько часов местный житель опустошил орудия промысла, переложил улов в мешок и вернулся на берег. Там его уже ждал пограничный наряд.

У гражданина, подозреваемого в браконьерстве, изъяли жаберную сеть и порядка 400 особей тарани, который в разы превысил разрешенный объем вылова, установленный правилами рыболовства для рыбаков-любителей. В настоящее время ведутся следственные действия.

Напоминаем, что при осуществлении любительского промысла и спортивного рыболовства в разрешенные периоды для рыбаков установлен суточный лимит добычи водных биоресурсов: до пяти килограммов, либо одна особь, если ее вес превышает указанную массу.