На Кубани приставы-поисковики откопали самолет времен ВОВ

Члены поискового отряда «Долг» Управления ФССП России по Краснодарскому краю провели совместную экспедицию с поисковым отрядом «Кубанский плацдарм». Место раскопок – Апшеронский район.

В лесу были проведены работы на месте падения самолета Пе-2, сбитого огнем зенитной авиации противника 5 октября 1942 года. На поиски этого места было затрачено 4 года, и вот таким образом поисковая работа по данному эпизоду завершилась.

Воронка на месте падения самолета была заполнена водой, поэтому поисковики использовали помпу. Судебные приставы Апшеронского районного отдела предоставили трактор, который в работе на местах падений самолетов необходим. В общей сложности собралось около 50 человек – представителей различных территориальных групп поискового отряда «Кубанский плацдарм»: сочинцы, апшеронцы, новороссийцы, краснодарцы.

В ходе работ поисковиками были обнаружены фрагменты самолета и человеческих останков. Поскольку были найдены номера самолета (16-51) и моторов (115-279 и 115-502), ожидания их полностью подтвердились: работы велись на месте падения Пе-2 второй авиационной эскадрильи 40-го бомбардировочного авиаполка ВВС Черноморского флота. Самолет был сбит прямым попаданием снаряда зенитной артиллерии противника 5 октября 1942 года при выполнении боевого задания, экипаж – старший лейтенант Александр Федорович Галкин и штурман старший лейтенант Георгий Ревазович Джабадари погибли, стрелок-радист старший сержант Бондаренко выпрыгнул с парашютом и через 12 дней вышел на советские позиции.

Как отметили поисковики, очень символично – в канун праздника Великой Победы поставить точку в более чем четырехлетней истории «самолета, упавшего в никуда». Дело в том, что согласно боевому донесению, самолет упал в 4-5 км северо-восточнее Хадыженской, где его долго и безуспешно искали. После кропотливой работы с архивными материалами поисковики получили информацию, что в тот день – 5 октября 1942 года – полет проходил в условиях почти сплошной облачности. В такой ситуации точно определить своё местонахождение очень сложно - а местность в районе Апшеронска со станцией Нефтегорск с высоты полёта как брат-близнец похожа на местность в районе Хадыженска со станцией Хадыженская. Поисковики сделали вывод, что достаточно вероятно место падения Пе-2 может находиться в 4,5 км от бывшей станции Нефтегорск как раз на северо-восток – всё, как в донесении, только с разницей в названиях. Их выводы полностью подтвердились.

В дальнейшем на этом месте будет установлен памятный знак, а детали «Пешки» будут переданы в музей истории 40-го авиационного полка. Фамилии Галкина и Джабадари увековечены в Севастополе, на стеле в память о погибших летчиках-черноморцах.