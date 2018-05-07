Приставы Северского района Краснодарского края посетили памятник братьям Игнатовых

Сотрудники Северского районного отдела судебных приставов УФССП России по Краснодарскому краю накануне праздника Великой Победы над немецко-фашистскими захватчиками обновили внешний вид подшефного памятника Героям Советского союза Евгению и Гению Игнатовых.

Братья Игнатовы погибли в 1942 году, выполняя задание руководства партизанского отряда по подрыву железнодорожных путей в окрестностях станиц Северской и Афипской. Ценой собственных жизней они существенно затруднили переброску немецкого подкрепления в район Новороссийска, уничтожив в результате взрыва мины немало боевой техники и живой силы противника.

Чтя память героев, судебные приставы Северского района в свое личное время выехали к обелиску и провели импровизированный субботник по наведению порядка на прилегающей территории. Сам обелиск был отмыт от пыли, а обрамляющие его плиты освобождены от пробивающейся в стыках травы.

Отметим, что подобные мероприятия проходят на территории Краснодарского края регулярно. Так, 7 мая на Всесвятском кладбище г.Краснодара работники УФССП России по Краснодарскому краю проводят очередной субботник, в рамках которого приводят в порядок могилы бойцов ВОВ и технику, установленную на территории кладбища в качестве экспонатов.